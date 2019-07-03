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TR83 Bölgesi’nde TÜFE artış oranı

TR83 Bölgesi’nde TÜFE son 1 yılda yüzde 21,78 oranında arttı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
TR83 Bölgesi’nde TÜFE artış oranı

TR83 Bölgesi’nde TÜFE son 1 yılda yüzde 21,78 oranında arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 Haziran ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), değişim oranlarından yararlanarak, TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi için bilgilendirme yaptı.



TÜFE aylık değişim oranı TR83 Bölgesi’nde yüzde 0.09 arttı


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Bölgesi’nde 2003=100 Temel yılı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0.09 arttı. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,78 oranında artış gerçekleşti.



TR83 Bölgesi’nde aylık bazda en yüksek artış “lokanta ve oteller” ana harcama grubunda gerçekleşti


2019 yılı Haziran ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 İstatistiki Bölgesi’nde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,47 ile “lokanta ve oteller” grubunda gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 1,59 ile “eğitim”, yüzde 1,19 ile “konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar” grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla yüzde 1,4 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” ile yüzde 0,51 ile “giyim ve ayakkabı” ve yüzde 0,22 ile “eğlence ve kültür” grupları oldu.



TR83 Bölgesi’nde fiyatı en çok artan ürün limon oldu


TR83 İstatistiki Bölgesi’nde 2019 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ürünler “limon” (yüzde 28,67), “ekmek” (yüzde 16,59) ve “şehirlerarası otobüs ücretleri” (yüzde 15,80) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; “domates” yüzde (yüzde 49,97), “patates” (yüzde 32,67) ve “patlıcan” (yüzde 29,36) oldu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
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