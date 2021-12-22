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Aktüel Tozlu Gölet'i buz tuttu
Aktüel

Tozlu Gölet'i buz tuttu

Mersin'in Erdemli ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan Tozlu Gölet'inin yüzeyi buz tuttu, Erdemli'yi, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolu da yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 17:50:00 -
Tozlu Gölet'i buz tuttu

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava, etkili oldu.

1500 metre yükseklikteki Tozlu Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan Tozlu Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan karayolu ise, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karayolları ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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