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Toz yağmuru nimetmiş

Öğrenince keşke daha çok yağsa diyeceksiniz...

20 Kasım 2018 Salı 19:11
Toz yağmuru nimetmiş

Amazon Ormanları'nın, Sahra’nın tozlarıyla (doğal yoldan) gübrelendiği anlaşıldı. NASA’nın CALIPSO adlı, atmosferik gözlem yapan uydusunun göre Büyük Sahra’dan Amazon’a yılda ortalama 182 milyon ton toz taşınıyor. Bunun 22 bin tonu ise fosfor! Ve bol bol oksijen!.

Bize de bazı senelerde Afrika'dan toz bulutları geliyor. "Yine göz gözü görmez oldu. Gökten çamur yağdı! Arabalar çamura battı! Yıkamacılar bayram etti" diye haberler yapıyoruz. Yani sızlanıyoruz.

Meğer yurdumuzun ormanına, bağına, bahçesine, tarlasına "doğal gübre" yağıyormuş da nimete nankörlük ediyormuşuz!

NASIL YANİ?

Sahra’nın güneydoğusunda, kurumuş Çad Gölü’nün "diatom" denilen organizma artıklarınca zengin bir dip örtüsü var. Allah'ın hikmeti deriz biz; NASA'nın gözlemci astronotları daha da açarak, "Yaşayan devasa bir kaya olan dünyanın hayat dengesi" diyorlar.

OKSİJENİN ÜÇTE BİRİNİ ONLARA BORÇLUYUZ

Amazon Ormanları için dünyanın oksijen üretim merkezi denirdi. Yeni araştırmalar, bu ormanların ürettiği oksijeni, aynı ormanda yaşayan milyarlarca irili ufaklı canlının tükettiğini ortaya koydu. Dünyada üretilen oksijenin yaklaşık üçte birini asıl Diatomlara borçluymuşuz!

Doğal ya da yapay (gübreler) kaynaklı olsun, yeryüzündeki fosforun önemli bir kısmı erezyon ve yağmur akıntılarıyla süpürülerek deniz dibindeki tortullarda birikiyor. Sahra'daki toz bulutunda bulunan fosfor da bu.. Fosfor çamur yağmuru ile ormanlara ulaşırken bitkiler fosforu topraktan kökleri aracılığıyla alıyor.

Bitkiler, hayvanların ve insanların besin zincirinin görünürdeki ilk halkasını oluşturuyor.

KİRLENEN SUYU ONLAR TEMİZLİYOR

Karbondan sonra, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor beşlisi tüm canlı gruplarında istisnasız, olmazsa olmaz elementler. Diatom'lar bunlarla dolu besin kaynağı. Ölüsü gübre, canlısı mikro deniz canlılarının besini. O canlılar da küçük balıkların.. Küçük balıklar daha büyük balıklar tarafından yenir ve hem küçük hem de büyük balıklar, memeliler ve insanlar tarafından yenir.

Nano formda fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez, çinko, bakır, bor, kükürt, kobalt, molibden ve silikon içeren bir mikro besin maddesi kirlenmiş suda çözüldüğünde, 15 dakika içinde büyük çapta diyatom suyosunları oluşuyor. Nano ölçekteki besinler her türlü suda çiçek açmasına yardımcı oluyor. Tuzlu, kirli veya yoğun olarak lağım suyuyla kaplanmış bile olsa.

Diatomlar oksijen miktarını artırıyor ve bakterilerin besin maddelerini parçalamasına yardımcı oluyor. Suyun kötü kokusu yavaş yavaş kayboluyor. Diatomlar, bakteriler kirli sudaki filtre besleyicileri olan zooplanktonlar tarafından tüketiliyor. Su kütlelerindeki balıklar bu zooplanktonları yiyor. Böylece yukarıda sıraladığımız besin zinciri büyüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:11
  1. toz yağmuru
  2. toz yağmurunun faydaları

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