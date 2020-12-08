Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli ortaya çıktı

Otomobil üreticisi Toyota, ikinci kez düzenlenen Kenshiki Forum'unda yeni, bataryalı elektrikli SUV modeline ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Yeni elektrikli SUV modeli, markanın önümüzdeki dönemlerde çıkacak olan elektrikli modellerinin ilk adımı olacak.

İlk etapta bir tasarım silueti ve platform mimarisini paylaşan Toyota, ilerleyen haftalarda yeni SUV hakkında daha fazla detay paylaşacağını bildirdi.

Ar-Ge yatırımlarının yüzde 40'ını geleceğin güç ünitelerinin geliştirilmesinde kullanacağını belirten firma, 2025 yılına kadar 60 yeni elektrikli model sunacağını da duyurdu.

Ayrıca şirket, KINTO'nun bir mobilite hizmet markası projesinden KINTO Europe ismiyle yeni bir mobilite şirketine dönüştüğünü kaydetti. Toyota Motor Europe ve Toyota Financial Services işbirliği ile kurulan KINTO Europe'nin Nisan 2021'de Almanya'nın Köln kentinde faaliyete geçmesi planlanıyor.