  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli ortaya çıktı
Otomotiv

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli ortaya çıktı

Otomobil devi Toyota, ikinci kez düzenlenen Kenshiki Forum'unda yeni, tamamen elektrikli SUV modeline ilişkin bazı bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:43:00 -
Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli ortaya çıktı

Otomobil üreticisi Toyota, ikinci kez düzenlenen Kenshiki Forum'unda yeni, bataryalı elektrikli SUV modeline ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Yeni elektrikli SUV modeli, markanın önümüzdeki dönemlerde çıkacak olan elektrikli modellerinin ilk adımı olacak.

İlk etapta bir tasarım silueti ve platform mimarisini paylaşan Toyota, ilerleyen haftalarda yeni SUV hakkında daha fazla detay paylaşacağını bildirdi.

Ar-Ge yatırımlarının yüzde 40'ını geleceğin güç ünitelerinin geliştirilmesinde kullanacağını belirten firma, 2025 yılına kadar 60 yeni elektrikli model sunacağını da duyurdu.

Ayrıca şirket, KINTO'nun bir mobilite hizmet markası projesinden KINTO Europe ismiyle yeni bir mobilite şirketine dönüştüğünü kaydetti. Toyota Motor Europe ve Toyota Financial Services işbirliği ile kurulan KINTO Europe'nin Nisan 2021'de Almanya'nın Köln kentinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı
Gündem

O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptığını belirtti.

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri ..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay