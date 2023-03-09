Toyota’nın Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ece Şenkal Oldu

Toyota’nın sürekli gelişim ve verimliliği artırma düşüncesi çerçevesinde ataması gerçekleştirilen Şenkal, yeni görevine Şubat 2023’de getirildi.2006 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Ece Şenkal, iş hayatına Doğuş Otomotiv SEAT Pazarlama Ürün Uzmanı olarak başladı.

Ece Şenkal iş yaşamında sırasıyla; SEAT ve Volkswagen Binek Araç; marka, ürün ve hizmetler için pazarlama ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, etkinlik, sponsorluk ve kurumsal iletişim konulardan sorumlu olarak 12 yıla aşkın bir görev aldı. Bu süre boyunca Pazarlama ve İletişim Yöneticiliği görevlerini sürdüren Şenkal, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki yeni organizasyonel yapılanma ile birlikte; Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini üstlenecek.