Toyota’dan tamamen yeni B-SUV: Yaris Cross

Dikkat çekici tasarımı ve üstün dinamik performansıyla segmentinde fark yaratmaya hazırlanan Toyota Yaris Cross’un 2021 yılında pazara sunulması planlanıyor. Yerden yüksek sürüşü, güçlü tarzı ile SUV özelliklerinin yanında Yaris Cross, şehir içinde de pratik ve aktif yaşam tarzına uygun sürüşler sunan ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Gerçek hibrit gerçek SUV

Avrupa için tasarlanan ve geliştirilen tamamen yeni Yaris Cross, Yaris ile birlikte 2021’den itibaren Fransa’daki Toyota tesisinde üretilecek. Yeni Yaris Cross, Toyota’nın gelişmiş hibrit teknolojisini de bu segmente taşıyacak. Toyota, yeni Yaris Cross ile birlikte ürün gamını genişleterek C ve D segmentlerine ek olarak B segmentinde de SUV model sunacak. Yaris ile B segmentini 2012’de hibrit teknolojisi ile buluşturan Toyota, Yaris Cross’ta da performans sunan dördüncü nesil hibrit motorunu sunacak. Böylelikle Toyota, RAV4 ve C-HR modellerinden elde ettiği deneyimi Yaris Cross’a taşımış olacak. Yaris Cross, Toyota’nın yeni GA-B platformu üzerine tasarlandı. Yaris Cross’un tasarımı, Avrupa ve Japonya stüdyolarındaki tasarım ekiplerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Toyota, Yaris Cross’u oluşturmadan önce B-SUV segmentinde müşterilerin beklentilerini araştırdı. Yaris Cross, kompakt yapısının yanı sıra bir SUV’un özelliklerini de yansıtıyor.

Güçlü SUV DNA’sı Yaris Cross’ta

“Güçlü” ve aynı zamanda “minimalist” kelimelerine odaklanarak tasarlanan Yaris Cross, çevik ve kompakt yapısının yanı sıra bir SUV’un gücünü de yansıtıyor. Yaris Cross kendine has bir tasarım yüzüne sahip olurken aynı zamanda Toyota’nın güçlü SUV ürün gamının DNA’sını da taşıyor.

Aracın arka bölümünde geniş çamurluklarla yere sağlam basan bir SUV görüntüsü ortaya konurken, yatay olarak tasarlanan stop lambaları ve arka camın Yaris ailesinden izleri taşıdığı görülüyor.

Yeni hibrit ve benzinli motor seçenekleri

Toyota, yeni Yaris Cross modeli her ikisi de tamamen yeni 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motor seçenekleri ile sunulacak. Toyota’nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan Yaris Cross’un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde 1.5 litre üç silindirli Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor.