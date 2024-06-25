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Otomotiv Toyota'dan hayati hata! 2 SUV modelinin satışını durdurdu!
Otomotiv

Toyota'dan hayati hata! 2 SUV modelinin satışını durdurdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-25 02:54:00 -
Toyota'dan hayati hata! 2 SUV modelinin satışını durdurdu!

Japon otomobil üreticisi Toyota en büyük 2 SUV modelinin satışlarını hava yastığı sorunu sebebiyle durdurma kararı aldı.

Otomobil markaları her yeni modeli piyasaya sürmekle birlikte aslında yeni sorunlara da kapılarını açmaya başlar. Zira her ne kadar bir otomobil “mükemmel” olarak üretim bandından inse bile devamında sorunlar çıkması muhtemel. Toyota markası da hava yastığı sorunu nedeniyle böyle bir durum yaşıyor. Zira bu sebeple en büyük 2 SUV modelinin satışları durduruldu. İşte detaylar…

20 Haziran 2024 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında Toyota Grand Highlander ve Lexus TX satışları durduruldu. ABD toprakları için üretilen bu iki dev SUV modeli hava yastıklarıyla alakalı bir sorun sebebiyle incelemeye alındı. Toyota hava yastığı sorunu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve tespitler yaptı.

Gelen bilgilere göre Toyota Grand Highlander ve Lexus TX modellerinde sürücü camının açık olduğu bir çarpışmada sürücü yan perde hava yastığının açılmadığı yönünde tespitler var. Sürücü yan hava yastıkları aracın tavan direklerinde yer almakta ve şiddetli bir kaza anında sürücünün başına sert bir darbenin gelmesini önlüyor.

Büyük hayati önem taşıyan hava yastığı için marka Amerika Birleşik Devletleri’nde servis çağrısında bulundu. Bu çağrı, 2024 yılında üretilen Grand Highlander ve TX’in yaklaşık 145 bin adedini kapsıyor. Bu geri çağırma kapsamında eğer otomobillerdeki sorunlara bir çözüm bulunamazsa araç sahipleri Toyota’dan gelecek bildirim için Ağustos ayını beklemek zorunda kalacaklar. Bu süreçte ise araçları aktif olarak kullanmanın büyük tehlike arz ettiği bildirildi.

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