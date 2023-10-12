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Otomotiv Toyota ve petrol şirketi Idemitsu Kosan, katı hal pilleri için işbirliği yapacak
Otomotiv

Toyota ve petrol şirketi Idemitsu Kosan, katı hal pilleri için işbirliği yapacak

Yeniakit Publisher
2023-10-12 15:03:00 -
Toyota ve petrol şirketi Idemitsu Kosan, katı hal pilleri için işbirliği yapacak

Japon otomobil üreticisi Toyota ile petrol şirketi Idemitsu Kosan, katı hal pilleri üzerinde birlikte çalışmak için anlaşma imzaladı.

Toyota ve Idemitsu Kosan'ın ortak açıklamasına göre, iki şirket, katı hal pillerini ortaklaşa geliştirme ve üretme konusunda anlaştı.

Üretilecek pillerin 2027-2028 yıllarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

100 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanabilen ve bozulmaya karşı daha dirençli olan tamamen katı hal pilleri 10 dakika içinde şarj edilebiliyor.

Toyota'ya göre, katı hal pilli elektrikli otomobiller 1200 kilometre menzile sahip olabiliyor. Elektrikli hareketlilik konusunda ABD'li Tesla ve Çin'li BYD gibi rakiplerinin gerisinde kalan Toyota, yeni katı hal pilleri ile arayı kapatmak istiyor.

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