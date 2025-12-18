Toyota Türkiye 2025’e damga vurdu! Hibritte lider, ticari araçta yükselişte! yüzde 100 kapsayıcı marka

Türkiye otomotiv pazarında son iki yıldır yüksek satış performansı sergileyen Toyota, hem binek hem de ticari araç segmentlerinde büyümesini sürdürüyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2025 yılı performanslarını değerlendirerek gelecek hedeflerini ve sektördeki trendleri paylaştı:

* Salgından bu yana devam eden yüksek araç talebi ve yaşlı araç parkının yenilenme zamanıyla, her ay rekor satış adetlerinden söz edilen bir pazar oluştu. Aralık ayında da devam eden yüksek tempoyla 2024’te 1 milyon 238 bin adetlik pazarın 2025’te daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz.

* Toyota açısından heyecan verici bir yılı geride bırakıyoruz. 2025’te birçok yeniliği müşterilerimizle buluşturduk.

* Son 5 yıldır dünyanın en çok tercih edilen otomotiv üreticisiyiz. Türkiye’de son iki yıldır üst üste rekor satışlar gerçekleştirdik. 11 ayda 80 bin 477 adetlik satışla geçen yıla göre yüzde 55 artış elde ettik. Bunların 67 bin 284’ü binek, 13 bin 193’ü hafif ticari araçlarımızdan geldi.

* Hafif ticari araç satışlarında yüzde 6 pazar payına ulaştık. 2025’i ‘Hafif Ticari Araç Yılı’ ilan ettik.

* Şimdiye kadar hiç olmadığımız segmentlerde Toyota ticari araç modellerini müşterilerimizle buluşturarak, her ihtiyaca uygun beklentiyi karşılayan yüzde 100 kapsayıcı marka olduk.

* Toplam binek araç satışlarının yaklaşık yüzde 70’i hibritlerden oluşuyor. Hibrit segmentinde liderliğimizi sürdürüyoruz. 11 ay verilerine göre hibrit pazarda yüzde 18.5 payla lider konumdayız; tam hibrit segmentinde ise yüzde 71 payla açık ara lideriz.

* Binek araçlarımızla elde ettiğimiz yüksek satış performansı ve hafif ticari araç ailesinde sunduğumuz yeniliklerle yeni bir rekora doğru ilerliyoruz. Geçen yılı 61 bin adetle kapatmıştık, bu yılı 90 bin adet üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Pazar ve stok durumu

* Faaliyet gösterdiğimiz neredeyse her ülkede yüksek araç talebiyle karşılaşıyoruz. Türkiye’de yeni araç bulmakta zorlanıyoruz ve her modelde hedeflediğimiz stok sayısına ulaşamıyoruz.

* Hem binek hem ticari araç segmentinde güçlü bir konumdayız. Bu durum 2026 hedeflerimiz için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Ürün gamı vegelecek planları

* Ticari araç tarafında ürün gamlarımızın tamamlanmasıyla çok daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Bu segmentin, önümüzdeki yıl toplam satışlarımız içinde yüzde 20-25 pay almasını bekliyoruz.

* 2015’te 8 model varken, 2025’te 17 model sunmaya başladık. Markamız rekorlarını tarihinin en geniş ürün gamıyla elde ediyor.

* Genişleyen binek araç ürün gamımızla Türkiye’de en kapsayıcı ilk 3 markadan biriyiz. Yeni yılda müşterilerimize önemli yenilikler sunacağız. Yılın ikinci çeyreğinde lansmanını yapacağımız yeni nesil RAV4 bunların başında geliyor.

* Genel pazarın önümüzdeki yıl nasıl şekilleneceğini konuşmak için henüz çok erken. Ancak mobilite bir ihtiyaç ve Türkiye pazarının artık 1 milyon adetlerin altına düşmeyeceğini öngörüyoruz. Toyota olarak bulunurluğa bağlı her zaman yüzde 10 civarında pazar payı potansiyelimiz olduğunu ifade ediyoruz.