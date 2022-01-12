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Otomotiv Toyota Satış Sonrası Hizmetler’in yeni direktörü Osman Dilek oldu
Otomotiv

Toyota Satış Sonrası Hizmetler’in yeni direktörü Osman Dilek oldu

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’nin sürekli gelişim ve verimliliği artırma düşüncesi çerçevesinde satış sonrası hizmetler direktörlüğü görevine Osman Dilek getirildi. Yeni görevine 1 Ocak 2022 tarihinde başlayan Dilek, 1991 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 13:12:32 - 2022-01-12 13:12:32
Toyota Satış Sonrası Hizmetler’in yeni direktörü Osman Dilek oldu

Mezuniyetin ardından Sabancı Üniversitesi’nde MBA İşletme Master’ını tamamlayan Osman Dilek, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’deki kariyerine 2000 yılında satış sonrası yönetim kademesindeki farklı alanlarda devam etti.

Dilek, son olarak Toyota Türkiye Satış Sonrası Ticari Operasyonlar Bölümü’nde görev almıştı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’deki yeni organizasyonel yapılanma ile birlikte; Osman Dilek, satış sonrası hizmetler direktörlüğü görevini üstlendi.

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