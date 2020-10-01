  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Toyota Otomotiv Sanayi'ye "Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü"
Aktüel

Toyota Otomotiv Sanayi'ye "Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:10:48 -
Toyota Otomotiv Sanayi'ye "Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde "Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü"nü almaya layık bulundu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, Türkiye’nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevreyle dost üretim gerçekleştirerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de çevre bilincinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, saha ve jüri değerlendirmeleri sonucu “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına Yardımcı Tesisler & Çevre Departmanı Müdürü Barış Kula aldı.

Toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak önemli projelere imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçen ocak ayında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık” plaketine sahip olmuştu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevreye duyarlı yöntem ve teknolojilerle sektördeki gelişmelere öncülük etmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müjde! Bakan tarih verdi
Teknoloji

Müjde! Bakan tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' adı verilen sondaj gemisinin 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacağı müjdesini ..
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'
Gündem

FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'

TSK'ya sızan rütbeli FETÖ'cülere yönelik soruşturma çerçevesinde dava açılan 8 sanık hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'cü olmayan subay v..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay