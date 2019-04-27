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Tour Of Mersin’de 3. etap yarışları sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:03
Tour Of Mersin’de 3. etap yarışları sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ’Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun 3. gününde genel klasmanda Almanya’nın Bike Aid takımından Peter Koning birinciliği göğüsleyerek sarı mayonun sahibi oldu.


Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Mersin’de buluşan bisiklet sporu tutkunları, Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Yarışlarında üçüncü günü de geride bıraktı. Üçüncü etapta Tarsus’un tarihi sokaklarından geçerek, etaplar arasında en yüksek zirve olan Çamlıyayla’ya ulaşan sporcular, final heyecanına bir adım daha yaklaştı.


Tour Of Mersin’in üçüncü gününde, sporcular dereceye girebilmek için Tarsus’tan Çamlıyayla’ya kadar ter dökerken, gün sonunda 3. etap genel klasmanında Almanya’nın Bike Aid takımından Peter Koning birinci, yine Almanya’nın Hermann Rad Team takımından Christopher Hatz ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Bahreyn’in VIP Sport takımından Souflane Haddi kazandı.


Genel Klasman’da ise sarı mayonun sahibi üçüncü etap genel klasmanın kazananı olan Almanya’nın Bike Aid takımından Peter Koning oldu. Salcano Sakarya BB takımından Mustafa Sayar üçüncü etapta da tırmanış liderliğini elden bırakmadı ve turuncu mayonun sahibi oldu. Herrman Rad Team takımından Florian Obersteiner ise sprint lideri olarak üçüncü günde de turkuaz mayonun sahibi oldu.


Çamlıyayla’da gerçekleştirilen ödül törenine Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çamlıyayla Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Selçuk Özdemir, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:03
  1. doğa

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