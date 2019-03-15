Tottenham Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu. Peki, Tottenham Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?15 Mart 2019 Cuma 16:24
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu. Peki, Tottenham Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Tottenham Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Tottenham Manchester City Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçının ilki 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise 16-17 Nisan tarihinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
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