Tottenham Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında İngiliz ekibi Totenham ile Alman devi Bayern Münih karşılaştı. İşte, Totenham Bayern Münih maçının detayları... MAÇ SONUCU: 2-7 Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Totenham oldu. 12. dakikada Totenham Son Heung-Min ile öne geçti: 1-0 15. dakikada Kimmich skora denge getirdi: 1-1 45. dakikada Lewandowski konuk ekibi öne geçirdi: 1-2 53. dakikada Gnabry durumu 1-3'e getirdi. 55'te bir kez daha sahneye Gnabry çıktı: 1-4 61. dakikada Kane kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-4 83. dakikada Gnabry kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü ağlarla buluşturdu: 2-5 87. dakikada bu kez sahneye çıkma sırası Lewandowski'deydi: 2-6 Karşılaşmanın skorunu 88'de Gnabry ilan etti: 2-7

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