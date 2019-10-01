Tottenham Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?01 Ekim 2019 Salı 23:51
Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında İngiliz ekibi Totenham ile Alman devi Bayern Münih karşılaştı. İşte, Totenham Bayern Münih maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-7
Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Totenham oldu.
12. dakikada Totenham Son Heung-Min ile öne geçti: 1-0
15. dakikada Kimmich skora denge getirdi: 1-1
45. dakikada Lewandowski konuk ekibi öne geçirdi: 1-2
53. dakikada Gnabry durumu 1-3'e getirdi.
55'te bir kez daha sahneye Gnabry çıktı: 1-4
61. dakikada Kane kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-4
83. dakikada Gnabry kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü ağlarla buluşturdu: 2-5
87. dakikada bu kez sahneye çıkma sırası Lewandowski'deydi: 2-6
Karşılaşmanın skorunu 88'de Gnabry ilan etti: 2-7
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