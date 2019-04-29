Tosya Pirinç Kupası Bursaspor’un

Kastamonu Tosya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen U11 Tosya Pirinç Kupası sona erdi.

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi himayelerinde Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü tarafından U11 Tosya Pirinç Kupası futbol turnuvası düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya5’i süper lig takımı Fenerbahçe, Göztepe, Bursaspor, Kasımpaşa, kulüpleri ile Altınordu, Kastamonu Yıldızları SK, Kastamonuspor1966, Çaycuma Gençlerbirliği, Boyabat Çeltikspor, Sakarya Futbol Kulübü U11 takımları ile Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü olmak üzere toplam 12 takım katıldı.

Cumartesi günü sabah başlayan maçlar iki gün boyunca devam etti. Turnanın final karşılaşması Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynandı. Akşam saatlerinde yağmur altında oynanan karşılaşma 0-0 berabere biterken uzatmalarda da beraberlik bozulmadı.

Penaltılarda Bursaspor Fenerbahçeyi 3-2 mağlup ederek Tosya Pirinç Kupasının sahibi oldu.

U11 Tosya Pirinç Kupası turnuvasının şampiyonu olan Bursaspor’a kupasını Kaymakam Deniz Pişkin verdi. İkinci olan Fenerbahçe ise ikincilik kupasını Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’den aldı.

Turnuvaya katılan tüm takımlara madalya ve plaket veridi.

Kupa töreninde konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, tüm takımlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek pirinç kupasının ilçemizde uzun yıllar devam etmesi ve geleneksel hale gelmesini dilediklerini söyledi.

Kaymakam Deniz Pişkin,turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek çocukların heyecanlı oyun çıkardıklarını ve seyirci tarafından da ilgiyle takip edildiğini söyledi. Kaymakam Deniz Pişkin turnuvanın uzun yıllar devam etmesini dilediklerini belirterek geleneksel hale gelmesi ve uluslar arası turnuva olması temennilerinde bulunduklarını söyledi.

Kupa töreni turnuvaya katılan takımlara Tosya Pilavı ikramıyla sona erdi.