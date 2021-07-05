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Gündem Tosuncuk'un cebindeki para dudak uçuklattı
Gündem

Tosuncuk'un cebindeki para dudak uçuklattı

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemleri devam eden "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın cebindeki para dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:30:00 -
Tosuncuk'un cebindeki para dudak uçuklattı

Cumartesi akşamı Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili çok merak edilen soruyla ilgili ortaya atılan iddia olay oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden Aydın, 2 yıllık bir süre zarfında binlerce insanı 500 milyon liranın üzerinde dolandırıp yurt dışına kaçmıştı.

Milliyet'in haberine göre, Aydın'ın, Brezilya'da hakkında verilen 'sınır dışı kararı' üzerine teslim olmak zorunda kaldığı öğrenildi. Mehmet  Aydın'ın pişmanlık yasası ve benzeri birtakım hafifletici sebeplerden yararlanmak için teslim olduğu algısını oluşturduğu anlaşıldı.

Hesaplarında 100 milyona yakın para var

Polisle yaptığı ilk mülakatta kendisine sorulan "Bu kadar süre kaçıp neden sonra teslim oldun?" sorusuna "Ailemle sorun yaşıyordum ve param bitmişti" diye cevap verdiği öğrenilen Tosuncuk'un 3 buçuk yıl önce eşi Sıla Aydın'dan boşandığı ve yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu belirtiliyor.

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