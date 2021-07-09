'Tosuncuk' tutuklandı eski eşi Sıla Soysal isyan etti!

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Soysal, hakkında ortaya atılan iddialara isyan etti. Avukatı Kemalcan Hotamış aracılığıyla kamuoyuna seslenen genç kadın, tek suçunun Mehmet Aydın’ın eşi olmak olduğunu belirtti.

'Tosuncuk'un eski eşi isyan etti

'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'ye getirilen Aydın tutuklanarak cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tek kişilik karantina koğuşuna gönderildi. Aydın ve hakkında açılan davalarla ilgili haberlerin ardı arkası kesilmezken, Bursa 3’üncü aile mahkemesine dava açıp kendisinden boşanan eski eşi Sıla Soysal da, hakkında ortaya atılan iddialara avukatı vasıtasıyla isyan etti.

Genç müvekkili adına yazılı açıklama yayınlayan Avukat Kemalcan Hotamış, müvekkili Sıla Soysal hakkında 2017 yılından bu yana çeşitli aralıklarla gündeme getirilen bir takım gerçeklikten uzak iddiaların son zamanda katlanılmayacak bir hal aldığını, bu iddiaların müvekkilinin ağzından söylenmiş gibi servis edildiğini, kamuoyunu yanıltan iddiaları açıklığa kavuşturmak için açıklamaya yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti.

Eski balayı fotoğrafları servis edildi

Hotamış, "Mehmet Aydın hakkında yakalama olduğu dönemde müvekkilim eski eşinin yanına gitmiş gibi müvekkilimin eski balayı fotoğrafları servis edilmiştir. İlerleyen süreçte basında müvekkilim hakkında ‘tahliye olduktan sonra kaçtı’ şeklinde başlıklar atılmıştır. Oysa o dönem hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanan müvekkilim kaçamayacağı gibi ne o süreçte ne de bu tedbir kaldırıldıktan sonra kaçmamış, kaçmayı da hiçbir zaman düşünmemiştir" dedi.

"Çiftlik Bank’tan hiçbir zaman para çekmedi"

Soysal'ın avukatı, "Müvekkilimin hesabına eski eşi Mehmet Aydın tarafından milyon dolarlar gönderildiği, araçlar alındığı, limitsiz kredi kartları kullandığı, Çiftlik Bank’tan para çektiği gibi iddialarda bulunmuştur. Müvekkilim adına tescilli herhangi bir araç veyahut taşınmaz bulunmadığı gibi kullanımı mümkün herhangi bir kredi kartı da bulunmamaktadır. Müvekkilim Çiftlik Bank’tan hiçbir zaman para çekmediği gibi Çiftlik Bank yargılamasına ilişkin dosyada Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ile gerekli incelemeler yapılmış, oluşumda yer alan şirketlere ilişkin banka hesap hareketleri incelenmiş, iddiaların aksine müvekkilin haksız menfaatinin bulunmadığı söz konusu raporlar ile belgelenmiştir" dedi.

"Mehmet Aydın'ın eşi olduğu için yıprandı"

Müvekkili Sıla Soysal’ın yaşanan süreçte tutuklanıp, yıprandığını, yeteri kadar mağdur olduğunu belirten Hotamış, "Diğer sanıklar firari olduğu için tek muhatap Sıla bilinmiş, defalarca tehdit almış, psikolojik tedavi görmüş, uzunca bir süre evden dahi çıkamamıştır. Sadece Mehmet Aydın’ın eşi olması sebebiyle bunca şeyi yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir." dedi.

Soysal'ın avukatı açıklamasının devamında, "Son olarak, bundan sonraki süreçte müvekkil hakkında asılsız itham ve iddialarda bulunan, müvekkile ait kişisel belge ve fotoğrafları paylaşan kişi veya kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağını ihtar ediyoruz" diye konuştu.