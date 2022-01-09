Tost makinesinde pankek nasıl yapılır? Tost makinesinde pankek tarifi
Kolay pankek tarifi | Pazar kahvaltınız için çocuklarınıza leziz bir pankek hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, tam ölçülü pankek nasıl yapılır? Tost makinesinde pankek olur mu?
Pankek yapılışı | Çikolata, reçel ve kuruyemişlerle servis edebileceğiniz şahane bir pankek tarifine ne dersiniz!
Tost makinesinda pankek tarifi
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı vanilya
Tost makinesinde pankek nasıl yapılır?
Derin bir kasenin içerisine tüm malzemeyi alın ve güzelce çırpın.
Küçük bir kepçe yardımıyla tost makinesinin üzerine hamuru dökün.
Tost makinesinin üstünü kapatın.
Pankekler 1-2 dakika içerisinde pişecektir.
Bu aşamada alt kısım daha çok pişirdiği için yanmamasına dikkat edin gerekirse pankekleri çevirebilirsiniz.
Afiyet olsun.