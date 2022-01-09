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Kadın - Aile Tost makinesinde pankek nasıl yapılır? Tost makinesinde pankek tarifi
Kadın - Aile

Tost makinesinde pankek nasıl yapılır? Tost makinesinde pankek tarifi

Kolay pankek tarifi | Pazar kahvaltınız için çocuklarınıza leziz bir pankek hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, tam ölçülü pankek nasıl yapılır? Tost makinesinde pankek olur mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 10:38:00 -
Tost makinesinde pankek nasıl yapılır? Tost makinesinde pankek tarifi

Pankek yapılışı | Çikolata, reçel ve kuruyemişlerle servis edebileceğiniz şahane bir pankek tarifine ne dersiniz!

Tost makinesinda pankek tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı vanilya

Tost makinesinde pankek nasıl yapılır?

Derin bir kasenin içerisine tüm malzemeyi alın ve güzelce çırpın.

Küçük bir kepçe yardımıyla tost makinesinin üzerine hamuru dökün.

Tost makinesinin üstünü kapatın.

Pankekler 1-2 dakika içerisinde pişecektir.

Bu aşamada alt kısım daha çok pişirdiği için yanmamasına dikkat edin gerekirse pankekleri çevirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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