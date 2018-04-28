Tosic’ten derbi açıklaması: Stres yok Galatasaray’ı yeneceğiz

Hafta sonunda oynanacak maç öncesinde Beşiktaşlı Tosic, önceki yıllarda siyah-beyazlı formayı giyen Baki Mercimek’le beraber, eski yönetici Sinan Vardar’ı ziyaret etti. Bu ziyarette Tosic, Vardar’a “Sinan abi stres yapmana gerek yok. G.Saray’ı yeneceğiz” sözünü verdi.

GÖNÜL OYNAMAZSA SAĞ BEKTE ATIBA FORMA GİYECEK

Şenol Güneş derbiye sağlam bir 11’le çıkmak istiyor… Caner’in sakatlanması ile Adriano’yu sol bekteki gerçek mevkine çekme kararı alan Güneş, sağ bekte ise daha önce de bu mevkiide oynattığı Atiba’yı denemeye başladı. Gökhan Gönül’ün sağlam olması durumunda tecrübeli oyuncuyu tercih edeceği ama herhangi bir sakatlık tehlikesi olması durumunda Atiba’ya şans vereceği de gelen bilgiler arasında.