TOSİAD Başkanından hibe desteği ve KGF açıklaması

İşletmelerin pandeminin oluşturduğu ekonomik yükün altından daha kapsamlı ve uzun süreli bir hibe desteği ile kalkabileceğinin vurgulandığı açıklamada, KGF kredilerinin de yeniden ve etkin bir şekilde devreye alınması çağrısında bulundu.

TOSİAD Başkanı Kaya yaptığı açıklamada; "Ülkemizde tarım dışı sektörlerde toplam cironun yarısını, istihdamın ise yüzde 72,4’ünü sağlayarak ekonomimizin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, her türlü belirsizlik ve kriz durumunda olduğu gibi Covid-19 pandemisinden de en fazla etkilenen kesimi oluşturuyor" dedi.

“Önce Küçüğü Düşün”

Süleyman Kaya:

“Pandeminin yarattığı ağır ekonomik yük devam ederken, esnafa destek paketi kapsamında duyurulan hibe desteğini ancak devamlılığı sağlandığı takdirde olumlu etkilerinin sahaya yansıyacağı bir karar olarak değerlendiriyoruz. Ancak bununla birlikte, 1 milyon 384 bin esnafın yararlanacağı desteğin toplam maliyeti olan 4,6 milyar TL, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 0,07’sine denk gelmektedir. Bu son hibe desteği ile pandemi sürecinde yapılan sağlık dışı hibe desteklerinin GSYİH’teki toplam payı da 1,62 seviyesine yükselebilmiştir. Bu oran, işletmelerimizin derdine çare olmaktan uzaktır" ifadelerini kullandı.

TOSİAD olarak düşüncemiz, daha kapsamlı ve daha uzun süreli hibe desteği sağlandığı takdirde ekonomik ve toplumsal hayatta bir rahatlama yaşanacağına inandığına ilişkin görüşlerini dile getiren Başkan Kaya, KGF kredilerinin de yeniden ve etkin bir şekilde devreye alınması çağrısında bulundu.