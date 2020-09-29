Torunlarınıza maaş bağlanması mümkün mü?

Soru: Kızım altı ay önce korona hastalığı nedeniyle rahmetli oldu. Biri 4 diğeri 1 yaşında iki torunum var. Kızımın kocası çocuklara bakmıyor ve bir kadınla yaşıyor. Torunlarıma ben bakıyorum. Torunlarımın velayetini almak için dava açtım ve velayeti bana verildi. Kızımın evlenmeden önce 1997 yılında başlayan toplamda 1218 gün sigortalı çalışması var. Torunlarıma maaş bağlatabilir miyim? Halit S.

Cevap: SSK şartlarından yetim aylığı bağlanması için beş yıl sigortalılık süresinin bulunması yanında borçlanma hariç 900 gün prim ödenmesi gerekiyor. Verdiğiniz bilgilere göre kızınız için beş yıl sigortalılık süresi sağlanmış ve 900 günden fazla prim ödemesi de olmuş. Vesayet belgenizle torunlara aylık bağlatmanız mümkün. Maaş ödemeleri çocuklar reşit olana kadar size yapılır.