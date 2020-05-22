Toroslar Belediyesi’nden vatandaşa bayram kahvesi

Toroslar Belediyesi, ’Bu bayram kahve bizden, hatırı sizden’ etkinliği ile Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara Türk kahvesi hediye etti.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde görevli personeller, şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, hem Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın bayram mesajını ilettiler hem de kahvelerini vererek Ramazan Bayramlarını kutladılar.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın bu jesti karşısında memnuniyetlerini dile getirerek, "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur. Başkanımızın da bizim yanımızda hatırı çok. Bayram öncesi bizleri hatırladığı için Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"Güzel günler çok yakında"

"Tüm vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir gelecek diliyorum" diyen Başkan Yılmaz ise "Covid-19 tedbirleri kapsamında bu bayramda siz kıymetli hemşehrilerimizle bayramlaşamayacağız ama sizinle kahvemizi paylaşmak istedik. Tedbirlere ve kurallara uyduğumuz sürece bu salgından kısa sürede kurtulacağız. Ülkemizin geleceği ve sağlığımız için biraz daha sabır gösterelim. Güzel günlere, nice bayramlara hep birlikte ulaşacağız inşallah. Ramazan Bayramınızı tebrik ederim" diye konuştu.