Toroğlu: Frey Fenerbahçe'nin futbolcusu değil

Fenrbahçe kötü gidişatına Sivasspor karşısında da son veremedi. Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 9 haftada topladığı 9 puanla 15. sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından Erman Toroğlu Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. A Spor yorumcusu Toroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Comolli nedeniyle oynatmıyorsan adam değilsin"

"Fenerbahçe kadrosu iyi değil deniyor. Tamam ama 13 maç oynayan bir takımda hala teknik direktör en az 7-8 oyuncunun banko yerini ayarlayamıyorsa o teknik direktör değildir. Soldado diye bir adam var. Bu adam santrfor. Ama sen bu adamı sadece 3 hafta oynattın. Sen bu adamı oynatmıyorsan, sen teknik direktör değilsin. Sen bunu Comolli nedeniyle oynatmıyorsan daha da adam değilsin. Soldado'nun bugün iki pozisyon kaçırması formsuzluktan. Cocu, Soldado'nun kimyasını bozmuştur. Oynatacaksın, elden başka bir şey gelmez."

"Futbolcular teknik direktörü sevmiyor"

"Fenerbahçe bu kadrosuyla sondan dördüncü olmaya layık. Cocu'yu tutmanın alemi yok. Bu futbolcular teknik direktörü sevmiyor. Bu futbolcular böyle oynamaz. Cocu'yla falan bu iş olmaz. Ali Koç'un başkan olarak kredisi var ama ateşle oynuyor. Bu teknik adamı değiştireceksin."

"Fenerbahçe'nin futbolcusu değil"

"Michael Frey'in en beğendiğim tarafı at kuyruğu, çok güzel bağlıyor. Bir de top oyna abi. Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Soldado futbolun çakalı olmuş işi biliyor... O bunu da bilmiyor civciv. Çakal varken niye civcivi alıyorsun. Bir kulüp yönetim olarak bu kadar boş bırakır mı aşağıyı?"

"Comolli mi idare ediyor futbolu Ali Koç mu?"