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Tornavidalar havada uçuştu! Soluğu hastanede aldılar

Hatay'da esnaf ile bir grup arasında çıkan ve tornavidaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

22 Ocak 2019 Salı 17:02
Tornavidalar havada uçuştu! Soluğu hastanede aldılar

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve tornavidaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, Yaylağı ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki iş yerinin önüne aracını park eden kişiler ile esnaf arasında tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

 

4 kişi gözaltında

Taraflar birbirlerine tornavida ve sopalarla saldırırken, kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle bitirdi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 4 kişi ise Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:02
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