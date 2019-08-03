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Törenle teslim edildi! Türk zırhlıları artık o ülkede

Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın, Özbekistan tarafından kullanılmaya başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
Törenle teslim edildi! Türk zırhlıları artık o ülkede

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent yakınlarındaki Çırçık poligonunda düzenlenen törenle, Türk zırhlı personel taşıyıcıları, askeri birimlere teslim edildi.

Törende, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un askeri donatımdan sorumlu yardımcısı Aybek İsmailov, Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi Genel Müdürü Kahraman Ermatov ve diğer Özbek askeri yetkililer hazır bulundu.

 Askerler memnun kaldı

Burada konuşan Özbek askeri yetkililer, çok fonksiyonlu ve hızlı hareket etme kabiliyeti bulunan Ejder Yalçın zırhlı personel taşıyıcının, Özbekistan'ın askeri gücünün daha da artmasına hizmet edeceğini vurguladı.

Zırhlı personel taşıyıcıları kullanan Özbek askerler de Türk üretimi askeri araçtan çok memnun kaldıklarını ifade etti.

 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ekim 2017'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Özbekistan'da Ejder Yalçın zırhlı araçlarının ortak üretimi ve alımına ilişkin mutabakat sağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
  1. Özbekistan Savunma Bakanlığı
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  3. ejder yalçın
  4. Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi Genel Müdürü Kahraman Ermatov

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