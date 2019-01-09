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Torbacılardan polise ahlaksız teklif!

Fatih'te iki torbacı, üzerinde uyuşturucu maddeyle polise yakalanınca rüşvet teklif etti. Ahlaksız teklifi duyan polis, zanlıları cezaevine gönderdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
Torbacılardan polise ahlaksız teklif!

Fatih’te durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin üzerinden kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, polislere rüşvet olarak 4 bin 590 lira teklif edince, 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvetten' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, 29 Aralık tarihinde Aksaray’da yapılan denetim ve kontroller sırasında C.S. ve E.Ö. isimli şüpheli iki kişiyi durdurdu.

15 parça kokain 

Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis ekipleri satışa hazır halde 15 parça kokain türü uyuşturucu madde yakaladı.

Rüşvet teklif ettiler

Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi’ne götürüldükleri sırada iddiaya göre polis ekiplerine salıverilme karşılığında 4 bin 590 lira rüşvet teklif etti.

Cezaevine gönderildiler

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Aralık’ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvet’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
  1. Aksaray
  2. Fatih
  3. Uyuşturucu
  4. Rüşvet teklifi
  5. cezaevi
  6. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü

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