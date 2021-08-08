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Yaşam Topunu almak isterken kanala düşen çocuk hayatını kaybetti
Yaşam

Topunu almak isterken kanala düşen çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'de parkta oyun oynarken suya kaçan topunu almak isteyen 15 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 01:00:00 -
Topunu almak isterken kanala düşen çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir’de suya kaçan topunu almak isterken ayağı kayarak sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sulama kanalına düştü

Uluönder Mahallesi’ndeki bir parkta oyun oynayan Abdullah E. (15)’in topu sulama kanalına kaçtı. Topunu almak için kanala yaklaşan Abdullah E., ayağının kayması sonucu suya düştü.

Ekipler olay yerine sevk edildi

 

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve AFAD bünyesinde görevli balıkadam ekibi sevk edildi. Abdullah E.’nin suya düşüşünü gören arkadaşları endişeli bir şekilde olayı polis ekiplerine anlattı. Durumu öğrenerek olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları ise kanalın başında gözyaşı döktü.

Cansız bedeni bulundu

Suya düşme olayı sonrasında Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Saatlerce Abdullah E.’yi su içinde arayan ekipler gece saatlerinde sonuca ulaştı. Suya düştüğü alanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde çocuğun cansız bedeni arama ekipleri tarafından bulundu.

Sudan çıkarılan Abdullah E.,’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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