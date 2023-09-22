Topuk dikenin sebepleri, belirtileri ve tedavisi: Yeni keşfedilmeye başladı! İlaçları tahtından ediyor...

Kasları kemiklere bağlayan dokulara tendon denir. Ayak tabanında bulunan bir tendonun hasar görmesinden dolayı topuğun ön tarafında kalsiyum birikerek küçük bir kemik çıkıntısı oluşturur ki batan şey aslında budur. Ayrıca bu tendon topuktan başlayarak ayak parmaklarına kadar uzanır ki, bütün ayak tabanının hareket kabiliyetini sağlar. Bütün vücudun ağırlığı taşıyan ayaklar ancak uyku sırasında dinlenir.

Bunun yanında uzun süre oturduğunuz zaman da ayak yerle olan iletişimi kestiğinde yine dinlenme moduna geçer. Sabah uyandığınızda ya da böyle uzun oturmalardan sonra ayağa kalkarken diken saplanırmış gibi bir ağrı topukta oluşuyorsa bunun nedeni topuk dikenidir. Fazla kilolar, ortopedik problemler, yeni spora başlayan kişilerde ve yanlış ayakkabı giyme sonucu ortaya çıkar. Günlük hayatı etkileyerek ayakta durma ve yürüyüş sürelerini kısaltır. Bu yüzden bacak kaslarında zayıflama görülür. Bunun sonucunda diz ve kalça eklemlerinde ağrı ve erken yaşta başlayan aşınmalar ayrıca kireçlenme göze çarpabilir. Röntgen yardımı ile doktor tarafından çok çabuk teşhis edilir. Doktorun öngördüğü tedavi şekillerinden biri uygulanır. İlaç, fizik tedavi , doktor tarafından verilen ayak egzersizleri yapma, ortopedik tabanlık kullanma ya da bu hastalık için özel üretilmiş terliklerden kullanarak iyileşme sağlanabilir. Bunların hepsi tendon hasarını gidermeye ve kuvvetlendirmeye yönelik tedavilerdir.

En çok bilinen yöntem ;oluşan küçük kemiğin topuk bölgesinden endoskopik cerrahi yöntem ile alınmasıdır. Hasta belirli bir süre rahatlama görülse de tendon hasarlı olduğundan dolayı tekrar kemiğin oluşması görülmektedir.

Bir diğer yöntem ise yine doktor tarafından uygulanan; hasarlı olan tendon bölgesine özel bir sıvı enjekte ederek kendi kendine iyileşme sağlanmasıdır. Birkaç seans sonrasında ise eskisinden daha sağlam bir yapıya sahip olur. Bunun yanında ayağınızla çekme ve germe hareketleri yaparak, yani tendonu hareket ettirerek bu süreci hızlandırabilirsiniz.

Bu yöntemlerden kaçınıyorsanız topuk dikenine en iyi gelen şeyin ayağınızı uzatıp oturmanız ve dinlendirmeniz olduğunu bilmeniz gerekir. Ağrı arttıkça gün içinde 3 – 4 defa buz uygulayabilirsiniz. Yine egzersiz uygulamaları da ağrıları uzun vadede azaltma bakımından faydalıdır. Ayrıca uzun saatler ayakta kalmama, uygun ayakkabı giyme ya da topuk dikenini giderci taban kullanma büyük önem taşır.

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Evde Topuk Dikeni Tedavisi Nasıl Yapılır?

Evde yapabileceğiniz bitkisel kürler ise ağrıları gidermek, yorgunluğu almak ve egzersiz yapabilmek için önemlidir.

Kantaron ve papatya yağı ile çörek otu karışımını günde 15 dakika masaj yaparak özellikle sabahları uygulamanız gününüzün rahat geçmesine yardımcı olacaktır. Akşam yatmadan önce de uygulayarak ayak tabanında toplanan yorgunluk belirtilerinden kurtulabilirsiniz.

Çekirdekli siyah kuru üzümü havanda dövdükten sonra ayağınızın altına gelecek şekilde gece yatmadan önce bir tülbent ya da gazlı bez yardımıyla özellikle topuk bölgesinde yoğun olacak şekilde sarın. Gece bununla uyduktan sonra sabah çıkarın ve ılık su ile yıkayın. 3 gün uyguladıktan sonra ağrılarınız hissedilir şekilde azalacaktır.

Çok acı olmayan kırmızı pul biberi, toz haline gelecek şekilde havanda dövdükten ya da rondodan geçirdikten sonra topuğunuza sürün ve tülbent ile sabitleyin. Gece uygulayacağınız biberi sabah çıkarın ve temizleyin. Ağrılarınız kesilene kadar uygulamaya devam edin.

Bir kova sıcak suya 1 bardak kekik koyarak demlenmesini bekleyin. Ilık hale gelince ayağınızı 45 dakika içinde rahatlamaya bırakın. Ağrınızı ağrı kesiciden daha hızlı bir şekilde kestiğini göreceksiniz.

1 er çay kaşığı nane ve kekik yağını karıştırıp topuğunuza sürün. Bu karışımda çok ağrınız olduğunda jet gibi imdadınıza yetişecektir.

Ayağınızın girebileceği bir leğen ya da kovanın içini sıcak su ile doldurun. Bileğinizden yukarı çıkmayacak şekilde olmasına dikkat edin. İçine 1 yemek kaşığı eczaneden aldığınız soğuk algınlıkta sıklıkla kullanılan vicksten koyun. Yarım saat kadar bekledikten sonra etkinin uzun sürmesi için streç film ile sarın. Sabaha kadar bu şekilde uyuyun. Sabah ise ayağınızı kurulayıp çorabınızı giyerek ağrısız güne merhaba deyin.

Bir adet arpacık soğanını fırında öldürün. Ilıklaşan soğanı ikiye kesin. Topuk dikeni ağrınızın olduğu yere koyun ve üzerini gazlı bez ile sararak çorap giyin. Gece uyumadan önce bu uygulamayı yapın. Sabah ise ayağınızdan soğanı alarak yıkayın.

Topuk Dikeninden Kurtulmak İçin Yöntemler

Rehabilitasyon Tedavisi:

Çok etkili bir tedavi yöntemidir. Düz bir zemin üzerine ayaklarınızı uzatarak oturun ayaklarınızı öne doğru düz şekilde uzatın ve bir tane havluyu ayaklarınıza tutturun havluyu kendinize doğru çekerek ayaklarınızı mümkün oldukça gerin. Düzenli şekilde hergün bu hareketi yapabilirsiniz.

İstirahat Edin:

Ağrını ciddiyetine göre istirahat etmeniz gerekli ayakta uzun süre durmak zorunda kalıyorsanız ara ara oturmanız gerekli ağrı çok şiddetli ise tam istirahat zorunludur.

Buz Tedavisi:

Ayağınızı ağrı olan bölgeye buz koymanız ağrıyı azaltacaktır. Ayağınıza 20 dakika buz tutun 20 dakika geçin bu hariketi 2 saat boyunca uygulamanız gereklidir. Bir plastik su şişesine su koyun ve bunu buzlukta dondurun daha sonra ayağınızda ağrı olan bölgeye baskı yapmadan yuvarlak hareketler ile uygulayın.

Top Çalışması:

Ayağınızın altına tenis topu yada ona benzer yuvarlak bir nesne ile hafiften baskı yaparak masaj yapabilirsiniz.

Tabanlık ve Topukluk Kullanın:

Her iki ayağınızın altına mutlaka topukluk yada tabanlık kullanarak ayağınızın rahat etmesini sağlamalısınız.

Bölgesel İğne Tedavisi:

Genellikle bu yöntem doktor tarafından önerilir. Kortizon yada PRP enjeksiyonları yapılır. Genel olarak ilerlemeye müsait topuk dikeni tedavisinde kullanılır. Hiç bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Sizlere bu yazımızda Topuk Dikenin Sebepleri, Belirtileri ve Tedavisi hakkında bilgi vermeye çalıştım aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazabilirsiniz.