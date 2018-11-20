Toprakta yürüyünce vücudumuza neler oluyor?

Yalınayak toprakta 20 dakika kadar yürümek yaygın vücut ağrısı ve yorgunluğunu azalttığını, vücutta iltihaplanmayı önlediğini hatta uyku düzenine olumlu etki ettiğini ortaya çıkardı. Aygıtlar bu durumu yüzdeki değişimle tesbit etti.

Yukarıda gördüğünüz resim, çıplak ayakla toprağa basılarak yapılan 20 dakikalık bir yürüyüşün yüz çevresindeki kan dolaşımını nasıl artırdığını gösteriyor. Koyu mavi kısımlar kan dolaşımının az olduğu bölgeleri temsil ederken, kırmızı tonlardaki kısımlar kan dolaşımının yüksek olduğu bölgeleri işaret ediyor. Bu araştırmayı yürüten Pittsburgh Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. James Oschman çıplak ayakla toprak üzerinde yürümenin birçok kronik rahatsızlığa karşı doğrudan iyileştirici ve önleyici etkiye sahip olduğunu dile getiriyor Gerçekten sadece çıplak ayakla toprakta yürümenin sağlığımıza bu denli olumlu etki ettiğine inanabilmek çok güç.

Toprak yüzeyi negatif yüklü elektronlar yaymakta ve çıplak ayakla yeryüzü ile direkt temas ettiğimizde vücudumuz bu negatif elektronlarla yüklenmekte. Bu negatif elektronların insan bedeni üzerinde hayâl edilmesi dahi güç birçok olumlu etkiye sahip.

Kortizol düşüyor

Aslında metabolizmanın düzgün işleyebilmesi için gerekli olan serbest radikaller sigara, x-ray cihazları ve diğer birçok kimyasal ve elektronikler yüzünden vücudumuzda dolaşım miktarını artırarak vücudumuza zarar vermeye başlarlar. Yapılan bazı araştırmalar antioksidanların vücudun iltihaplanmasına sebep olan bazı serbest radikalleri nötrülize ettiğini ortaya koymuş.

Çıplak ayakla ufak da olsa bir yürüyüş yaptıktan sonra kendinizi bir hayli rahatlamış hissetiğiniz oldu mu? Evet, araştırmaya göre gün içerisinde en az bir saat boyunca toprak üzerinde çıplak ayakla vakit geçirenler, geçirmeyenlere oranla kendilerini ruhsal açıdan daha rahatlamış hissetiklerini belirttiler.

Eğer kronik olarak uyku problemleri çeken birisi iseniz çıplak ayakla toprak üstünde yürümek vücuttaki kortizol seviyesini düşürdüğünden dolayı size yardımcı olabilir. Kortizol'un diğer adı “stres hormonu”. Düşük kortizol seviyesi iyi bir uyku için çok önemli.

Kalbe İyi Geliyor

Araştırmalar, çıplak ayak gezmenin kanın akışkanlığını artırdığını ve pıhtılaşmanın önüne geçtiğini ortaya koydu. Çıplak ayakla toprağa basmak kırmızı kan hücreleri içerisindeki zeta potansiyelini artırarak kırmızı kan hücresi sayısında yükselmeye sebep oluyor.

Adet öncesi sendromu çoğu kadında kendini baş ağrısı, çabuk sinirlenme, göğüs büyümesi, vücudun genelinde şişme ve ani depresyon olarak belli ediyor. Adet öncesi sendromunu dindirmek için verilen önerilerden çoğu gerçekten de birçok kadında işe yaramamakta. Fakat çıplak ayakla toprak üzerinde yürümeyi denemenizde fayda var.

Kaslardaki ağrıyı dindirmenin buz masajı ya da esneme hareketleri gibi rahatlatmaya yönelik tedavileri olsa da ne yazık ki, ağrıyı anında bitirecek bir çözümü bulunmuyor. Ancak yapılan son araştırmalar yalın ayak toprağa basmanın antreman sonrası oluşan kas ağrısını yoğun biçimde azalttığına dair sonuçlar ortaya koyuyor.