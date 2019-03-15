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Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da piste çıkacak

- Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı hafta sonu Chang International Pisti'nde yapılacak- Kadir Erbay da hafta sonu aynı pistte ilk kez start alacak

15 Mart 2019 Cuma 09:35
Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da piste çıkacak


ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışında Tayland'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turkish Puccetti Racing Team ile yarışacak Türk sporcu, 4 bin 554 kilometre uzunluğundaki Chang International Pist'te mücadele edecek.

İkinci ayak yarışında yarın Superpole'nin ardından TSİ 12.00'de ilk 20 turluk yarış yapılacak. 17 Mart Pazar günü ise TSİ 09.00'da 10 turluk Superpole ve TSİ 12.00'de de 20 turdan oluşan 2. yarış koşulacak.


- Kadir Erbay da Tayland'da yarışacak


Türkiye'nin 12 yaşındaki motosikletçisi Kadir Erbay da Idemitsu Asya Yetenek Kupası’nın ikinci ayağında hafta sonu Tayland'da yarışacak.

Toprak ile aynı pistte ilk kez yarışacak Türk sporcu, yarın TSİ 06.15'te sıralama, TSİ 10.30'da da 16 turluk ilk yarışa katılacak. Kadir 17 Mart Pazar günü de yine 16 turdan oluşan ikinci yarışta TSİ 07.45'te piste çıkacak.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:35
  1. Dünya Superbike Şampiyonası
  2. motosiklet
  3. Toprak Razgatlıoğlu
  4. Turkish Puccetti Racing Team

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