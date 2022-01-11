Pek çok ülkede koronavirüs vakaları katlanıyor. İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, ülkede Kovid-19 vaka sayısının giderek artması nedeniyle "toplumsal bağışıklığa" doğru ilerlediklerini söyledi.

İsrailli Bakan, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, üç hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

"Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz." diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Benzer açıklamalar farklı ülkelerden de geliyor. Bu sebeple toplumsal bağışıklığın ne olduğu araştırılıyor. Peki, toplumsal bağışıklık ne oluyor?

Toplumsal bağışıklık nedir? Korona toplumsal bağışıklıkla mı bitecek?

Toplumda bağışık olan bireyler aracılığı ile duyarlı olan kişilerin korunması. Toplumun yeterli bir kısmının aşılanmasıyla hastalığın kişiden kişiye bulaşma riski azalır. Hastalığın toplum içinde yayılma riski çok azalacağından aşılanmamış bireylerin de korunması sağlanmış olur.