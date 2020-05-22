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Toplum destekli polisler 590 vatandaşa yardımcı oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, yaptıkları faaliyetlerle toplam 590 vatandaşa ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:12:00 -
Toplum destekli polisler 590 vatandaşa yardımcı oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, yaptıkları faaliyetlerle toplam 590 vatandaşa ulaştı.


Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 15 Nisan 2020-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam 590 vatandaşa ulaştı ve 38 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. 385 adet broşür, afiş ve sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıttı.

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