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Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta azaldı

Ticari süt işletmelerince Mayıs ayında 910 bin 757 ton inek sütü toplanırken geçen yıla oranla yüzde 0,6 azaldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:10
Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta azaldı

Ticari süt işletmelerince Mayıs ayında 910 bin 757 ton inek sütü toplanırken geçen yıla oranla yüzde 0,6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; Toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 142 bin 166 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 62 bin 295 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 5 bin 239 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azaldı.


Yoğurt üretimi 105 bin 331 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Ayran üretimi ise 54 bin 413 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalış gösterdi. Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:10
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