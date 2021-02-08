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Kadın - Aile Ton balıklı börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ton balıklı börek nasıl yapılır?

Kolay börek tarifi | Ton balığı ve milföy ikilisiyle hem lezzetli hem de pratik bir tarif hazırlayabilirsiniz. Peki, ton balıklı börek olur mu? Ton balıklı milföy börek | Kolay ton balıklı tarifler

Yeniakit Publisher
2021-02-08 01:43:00 -
Ton balıklı börek nasıl yapılır?

Ton balıklı börek yapılışı | Hızlıca hazırlayabileceğiniz aynı zamanda damakları çatlatan bir tarife ne dersiniz? İşte, ton balıklı börek tarifi

Ton balıklı börek tarifi

Malzemeler:

  • 1 kutu ton balığı
  • 8 adet milföy hamuru
  • 1 dal taze soğan
  • Yarım çay bardağı mısır
  • 4-5 dal dereotu
  • 1 adet kapya biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım limon suyu
  • Zeytinyağı

Ton balıklı börek nasıl yapılır?

Öncelikle milföy hamurlarını bir süre çözdürün. Ardından mufin kalıplarına milföy hamurlarını yerleştirin.

Milföy hamurunun kabarmaması için çatalla diplerini delin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında milföy hamurlarını kızarana kadar pişirin.

Onlar pişerken ton balığı, mısır, taze soğan, dereotu ve doğradığınız kırmızı biberi karıştırın.

Karışıma tuz, karabiber,  limon suyu ve zeytinyağı ekleyin.

Milföyleri fırından çıkarın.

Hamurlar soğuyunca içerisine hazırladığınız harçtan doldurun.

Arzu ederseniz dereotu, taze nane ve ceviz parçalarıyla böreği süsleyip servis edebilirsiniz.

NOT: Ton balıklı harç pişmeyecek. Yalnızca hamur pişirilecek.

Afiyet olsun.

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