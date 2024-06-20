Tom Hardy'den 'Peaky Blinders' açıklaması

Peaky Blinders dizisinde Alfie Solomons karakterine hayat veren Tom Hardy, filmde oynayıp oynamayacağını açıkladı.

2013-2022 yılları arasında yayınlanan ve 6 sezon süren Peaky Blinders dizisinin beyaz perdeye uyarlanacağı kesinleşti.

Cillian Murphy'nin başrolü yeniden canlandıracağı kesinleşirken; Tom Hardy de spin-off filminde rol alıp almayacağı konusuna açıklık getirdi.

Sky News'a konuşan Tom Hardy şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde yüz, Alfie kesinlikle görünecek ama ne zaman olacağını bilmiyorum.Gelip gelmeyeceğini bile bilmiyorum, bu sadece benim tahminim"

Bu açıklama ünlü aktörün film kadrosunda kesin olarak yer aldığı yönünde yorumlandı.

TOM HARDY KİMDİR

15 Eylül 1977 İngiltere doğumlu oyuncunun gerçek adı Edward Thomas Hardy... Annesi ressam ve babası yazar olan Hardy tiyatro hayatına erken yaşlarda atıldı ,Richmond Dram Okulu'nda ve Tower House School'da okudu.21 yaşına geldiğinde “Find Me A Supermodel” adlı yarışmayı kazandı.Tiyatroyla ilgilendiği sıralarda “Kardeşler Takımı”nda oynadıktan sonra tiyatroyu bırakıp sinema sektörüne yöneldi.

010 yılına gelindiğinde Inception filmiyle büyük bir başarı yakalayan Tom Hardy BAFTA’nın yükselen yıldız ödülünün sahibi oldu. Ardından The Dark Knight Rises ile bir çok ödüle aday gösterildi.

Film kariyerinin yanında televizyon karakteri de olan Tom Hardy Kardeşler Takımı,Colditz,Gideon’s Daugter gibi yapımlarda rol aldı. Bir çok ödülü bulunan başarılı oyuncu evli ve 3 çocuk babası.

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