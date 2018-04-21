Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tolga Zengin'e Fenerbahçe'den şok!

Kadıköy'deki olaylı derbinin ardından Fenerbahçe, Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin hakkında suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:57
Tolga Zengin'e Fenerbahçe'den şok!

Fenerbahçe yönetimi kamera görüntülerinden yola çıkarak Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin için suç duyurusu yapmaya hazırlanıyor.

Yarıda kalan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Sarı- Lacivertli yönetimin kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek delil topladığı bilgisi geldi.

Koridorda stat görevlisine yumruk attığı gerekçesiyle Tolga Zengin için suç duyusuru yapılacağı öğrenildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle Caner Erkin'in de şikayet edileceği gelen haberler arasında.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:57
  1. Tolga Zengin
  2. Caner Erkin
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
  5. olaylı derbi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü
    1. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi..
    2. Tolga Zengin'e Fenerbahçe'den şok!
    3. Twitter'ın başı yine dertte!
    4. 15 bin 150 paket kaçak sigara ele..
    5. Türkiye'nin 3 ilinden petrol fışkıracak!
    6. 4 bin haine kötü haber! Yakın takibe..
    7. Kamu kurumlarında çalışan kadın oranı..
    8. Şok açıklama: Başkanımız daha önce..
    9. Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon
    10. Kuzey Kore'nin kararını Çin'de..
    11. Aziz Sancar: Türk dünyasına borcunuz var
    12. İstanbul Sarıyer’de akılalmaz cinayet
    13. Fıkra gibi olay! Kilisenin parasıyla..
    14. "Türkiye seçimlerden daha güçlü çıkacak"
    15. Askerler ölmesin diye savaş robotu..
    16. Kılıçdaroğlu'nun neden açıklama..
    17. 'Bay Kemal'in zor seçimi!
    18. "Aykut Kocaman ile Volkan Demirel"...
    19. Trump 'Güzel bir haber! deyip..
    20. TSK açıkladı: O terörist de öldürüldü!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim