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Aktüel Tokyo’da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı
Aktüel

Tokyo’da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı

Tokyo Valisi Koike Yuriko: - "Anahtar kelimelerimiz 'az sayıda kişi', 'kısa süre', 'kısık ses', 'küçük tabak', 'mini porsiyon'. Lütfen bu slogan kelimeleri yaygınlaştırın"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 06:33:08 -
Tokyo’da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı

TOKYO (AA) - Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarı düzeyi “yayılıyor" ikazının yapıldığı 4. seviyeye yükseltildi.

Tokyo Metropol Valiliği, son 24 saatte kentte saptanan 534 vaka sonrası, Kovid-19 uyarı seviyesini, “yayılmaya başlıyor” ikazını ihtiva eden 3. seviyeden, “yayılıyor" ikazının yapıldığı 4. seviyeye yükseltti.

Vali Koike Yuriko, düzenlediği basın toplantısında, virüsün ekseriyetle restoran ve barlardan yayıldığını belirterek önlemlerin tam uygulanması gerektiğini söyledi.

Virüse karşı "5 anahtar" kelimenin geliştirildiğini belirten Koike, “Beş küçük anahtar kelimemiz var: 'Az sayıda kişi', 'kısa süre', 'kısık ses', 'küçük tabak', 'mini porsiyon'. Tedbir uygulamalarına yönelik lütfen bunlara tamamıyla dikkat edin ve slogan kelimeleri yaygınlaştırın.” diye konuştu.

Tokyo’daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Omagari Norio, geçen haftadan itibaren salgının hızla yayılım gösterdiği sürece girildiğini söyledi.

Çalışma saatlerinin kısıtlanması dahil herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan 4. ikaz seviyesi, salgının durumu hakkında halkı bilgilendirmek amacı taşıyor.

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