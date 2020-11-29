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Aktüel Tokyo’da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi
Aktüel

Tokyo’da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 07:48:30 -
Tokyo’da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

TOKYO (AA) - Japonya’nın başkenti Tokyo’da İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerinin bakımı yapıldı ve çiçeklendirildi.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte başkentin Fuçu ilçesindeki Tama Mezarlığı'nda Türk sivil toplumu temsilcileri bir araya geldi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah ve kadı Abdürreşid İbrahim’in kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu.

Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerinin önce bakım ve temizliğini yapan katılımcılar daha sonra kabirleri çiçeklendirdi.

Tama Mezarlığı'nda, İbrahim'in yanı sıra hayatlarını Japonya’da sürdürmüş Tokyo Türk Cemiyeti başkanlarından Ahmet Vahap, Ahmet Apanay, Türk güreşçi Yusuf Toruko ve oğlu Claude Yusuf, televizyon sunucusu Hannan Safa gibi isimler yatıyor.

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