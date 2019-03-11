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Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi yayımlandı

Önümüzdeki yıl Japonya’nın Tokyo kentinde yapılacak Yaz Olimpiyatları’nda atletizmdeki baraj yönergesi IAAF tarafından yayımlandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:53
Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi yayımlandı

Önümüzdeki yıl Japonya’nın Tokyo kentinde yapılacak Yaz Olimpiyatları’nda atletizmdeki baraj yönergesi IAAF tarafından yayımlandı. Pist yarışmaları için süreç, 1 Mayıs tarihinde başlayacak.

 

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz - 9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak olan Olimpiyat Oyunları için baraj geçme standartlar belirlendi. Olimpik kota için atletlerin önündeki takvim ve sürecin detayları, IAAF’ın yetkili kurullarında görüşüldükten sonra karara bağlandı. Buna göre, maraton, 10 bin metre, yürüyüş, bayrak ve çoklu branşlar için 1 Ocak 2019’da başlayan kota alma periyodu, diğer tüm branşlar için ise 1 Mayıs 2019 tarihinde start alacak. Süreç, maraton ve 50 kilometre yürüyüş için 29 Mayıs 2020, diğer branşlar için ise 29 Haziran tarihinde sonuçlanacak.

 

Yaklaşık bir buçuk yıllık bu periyotta atletler, hem belirlenen baraj derecelerine göre, hem de bu yıl resmiyet kazanan IAAF Dünya Sıralaması’ndaki yerlerine göre Olimpiyatlar’a vize alacaklar.

 

1 Temmuz 2020 günü baraj geçen atletlerin isimlerini yayınlayacak olan IAAF, kalan kotaları, dünya sıralamasındaki pozisyonlara göre dağıtacak. Liste, 6 Temmuz 2020 tarihinde netleşecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:53
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