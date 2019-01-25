Toksoplazma nedir? Toksoplazma paraziti nasıl bulaşır?

Haber gündemlerine ard arda düşen iki genç kızın kedi parazitinden göz hastalığı kapması kedi besleyenleri kuşkuya düşürdü. Uzmanlar toksoplazmanın bulaşma ihtimalinin nasıl olduğunu ve korunma yollarını açıkladı. İşte toksoplazma hakkında bilmeniz gerekenler!

Uzmanlar “En önemlisi el hijyeni" diyor

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, gündemi meşgul eden konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Toksoplazma isimli parazit, kedilerin bağırsaklarında yaşar. Kedi dışkısı ile çevreye yayılır. Parazitli kedi, dışkısını sokağa yaptığında yağmur suları ile parazit sulara ve toprağa karışır. Salata yapmak için aldığımız marulda, maydanozda toksoplazma paraziti olabilir. Yine parazit bulunan otları yiyen koyun, inek gibi hayvanların kaslarına parazit yerleşir. Çiğ et tükettiğimizde, salam, sucuk veya etli çiğ köfte yediğimizde farkında olmadan paraziti vücudumuza alabiliriz.

Hamilelerde risk grubunda!

Vücudumuza giren parazitin özellikle yerleşme eğiliminde olduğu organlarımız gözlerimizin retina tabakası ve beyin dokumuzdur. Hamile kişilerde plasenta yoluyla bebeğe geçiş sıktır. Buna bağlı olarak retina tutulumuna bağlı körlük, beyin tutulumuna bağlı havale, ateş, kusma, anormal beyin omurilik sıvısı bulguları olabilir. Hamile kişi paraziti aldığında bebeğe bulaşma riski çok fazladır. Yeni doğanda zeka geriliği, körlük, büyüme-gelişme geriliği, kafatası problemleri, sara atakları, karaciğer ve dalak büyümesi, anemi yapabilir.

Çiğ sebze ve salatalara dikkat!

Sebze ve salataların iyi yıkanması, etlerin mutlaka pişirilerek tüketilmesi çok önemli. Buna dikkat ettiğimizde risk oldukça azalır. Bunun dışında parazitin asıl kaynağı olan kedilerle temasta dikkatli olunmalı, el yıkamaya çok özen gösterilmelidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; evde beslenen kedilerin aşılı olduğu ve risk olmadığı fikri yanlıştır çünkü toksoplazmanın aşısı yoktur.

Toksoplazma’dan korunma yolları nelerdir?

• El hijyenine ve sık sık el yıkamaya özen gösterin.

• Bahçe işleri ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin.

• Çiğ ya da az pişmiş et (salam, sucuk, vb.) yerken dikkatli olun.

• Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

• Çiğ et kestiğiniz bıçağı ve kesme tahtasını iyice yıkamadan kullanmayın.

• Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın.

• Dışarıda yeşil yapraklı salataları yerken bir kez daha düşünün.

• Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın. Kumu değiştirirken eldiven kullanın. Sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın.