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TOKİ’den iki ayda 3 bin ucuz konut daha

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ocak ve şubat ayları içerisinde 2 bin 988 adet konutun ihalesini gerçekleştirecek.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:02
TOKİ’den iki ayda 3 bin ucuz konut daha

Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ocak ve şubat ayları içerisinde 2 bin 988 adet konutun ihalesini gerçekleştirecek. İşte il il projeler ve detayları:

Ankara: 548 konut

Mamak İlçesi, Yenimamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7. Etap 548 adet konut (+6 KD) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi 15 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Batman: 47 konut

Hasankeyf İlçesi 47 adet konut, 1 Adet Merkez Camii ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ve Genel Altyapı Yol İyileştirme İşi ihalesi 23 Ocak 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Burdur: 655 konut

Burdur İli Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 655 adet konut , 41 adet Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi 15 Ocak 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Esenler: 531 konut

İstanbul İli, Esenler İlçesi Güney Proje Alanı 1. Etap, 1. Bölge 531 adet konut ve 1 adet Mescid İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 25 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek.

Kars: 366 konut

Kars İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap, 366 adet konut, 1 adet Ticaret Merkezi, 6 adet Setaltı Ortak Mekan, 1 adet Camii ve Taziye Evi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 18 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Kırklareli: 535 konut

Kırklareli İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 535 adet konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesi 10 Ocak tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Manisa: 200 konut

Manisa İli Gördes İlçesi Atatürk Mahallesi 200 adet konut, 1 adet 3 dükkânlı ticaret merkezi ve 1 adet cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesi 9 Ocak 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Rize: 106 konut

Rize İli Hemşin İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 106 adet konut, 1 adet Kaymakamlık Konutu, 1 adet Kreş, 24 adet dükkân ve Isı Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:02
  1. Batman
  2. Rize
  3. Manisa
  4. Kırklareli
  5. Kars
  6. İstanbul
  7. Burdur
  8. Ankara
  9. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
  10. Yenimamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
  11. Kentsel Dönüşüm
  12. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

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