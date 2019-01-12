TOKİ’den iki ayda 3 bin ucuz konut daha

Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ocak ve şubat ayları içerisinde 2 bin 988 adet konutun ihalesini gerçekleştirecek. İşte il il projeler ve detayları:

Ankara: 548 konut

Mamak İlçesi, Yenimamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7. Etap 548 adet konut (+6 KD) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi 15 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Batman: 47 konut

Hasankeyf İlçesi 47 adet konut, 1 Adet Merkez Camii ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ve Genel Altyapı Yol İyileştirme İşi ihalesi 23 Ocak 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Burdur: 655 konut

Burdur İli Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 655 adet konut , 41 adet Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi 15 Ocak 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Esenler: 531 konut

İstanbul İli, Esenler İlçesi Güney Proje Alanı 1. Etap, 1. Bölge 531 adet konut ve 1 adet Mescid İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 25 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek.

Kars: 366 konut

Kars İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap, 366 adet konut, 1 adet Ticaret Merkezi, 6 adet Setaltı Ortak Mekan, 1 adet Camii ve Taziye Evi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 18 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Kırklareli: 535 konut

Kırklareli İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 535 adet konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesi 10 Ocak tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Manisa: 200 konut

Manisa İli Gördes İlçesi Atatürk Mahallesi 200 adet konut, 1 adet 3 dükkânlı ticaret merkezi ve 1 adet cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesi 9 Ocak 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Rize: 106 konut

Rize İli Hemşin İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 106 adet konut, 1 adet Kaymakamlık Konutu, 1 adet Kreş, 24 adet dükkân ve Isı Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Şubat 2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.