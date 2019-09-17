TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası iptal mı oldu? TOKİ indirim kampanyası ne zaman?

TOKİ'den indirim kampanyası son dakika var mı?toki indirim kampanyası başvuru tarihi ne zaman? sorusu TOKİ’den ev alan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde yüzde 22'lik indirim kampanyası düzenleneceğini açıklamıştı. TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası başladı mı? TOKİ indirim kampanyası iptal mı oldu? soruları yoğun bir şekilde sorulması sonrası TOKİ’den indirim kampanyasına ilişkin açıklama geldi.

TOKİ’nin indirim kampanyası 23 Eylül'de başanacağı daha önce açıklanmıştı. TOKİ yeni açıklamasında 23 Eylül – 18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan İndirim Kampanyası, TOKİ’nin planlaması doğrultusunda ileri bir tarihe revize edildiğini duyuruldu..

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini dile getirdi. Bulut, şöyle konuşmuştu: "Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Vatandaşlarımız borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek."