TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları Yıldızeli TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları ! Sivas Yıldızeli TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonucu sorgulama…
TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları ! Sivas Yıldızeli TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonucu sorgulama…
Yıldızeli TOKİ kura sonuçları isim listesi
Sinan Tunç
sena Yalman
Abdülbaki Yılmazer
Ertuğrul Şahin
Nevzat Yıldız
Nazmi Aydın
Şule Uyanık
Fırat Yılmaz
Fikret Şimşek
Eyüp dinç
Adem Kaya
Şerife İşeri
Rıfat Hançerli
Gökhan Mutlu
Elif Aydın
Emine Taşpınar
İbrahim Kibar
Suzan Sert
Bekir Hasdemir
Abdullah Yıldız
Tarık Kırmıt
Kenan Ağca
Güner Hançerli
Muammer Gözacan
Fatma Uyanık
Merve Yıldırım
Kaya Taşdemir
Sıktı Aydın
Bircan Kara
Ayhan Öztürk
Suna Yemez
İbrahim Çıngı
Emir Durmuş
Harun Türkmen
Recep Doğan
Muhibe Yıldız
Elif Karkın
Özlem Uzunca Gömleksiz
Ebubekir Karyağdı
Semin Uğurlu
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın