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Ekonomi TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları Yıldızeli TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları Yıldızeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları ! Sivas Yıldızeli TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:05:00 - 2021-12-14 11:10:08
TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları Yıldızeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonuçları ! Sivas Yıldızeli TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sivas Yıldızeli TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sivas Yıldızeli TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Sivas Yıldızeli kura sonucu sorgulama…

Yıldızeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

Sinan Tunç

sena Yalman

Abdülbaki Yılmazer

Ertuğrul Şahin

Nevzat Yıldız

Nazmi Aydın

Şule Uyanık

Fırat Yılmaz

Fikret Şimşek
Eyüp dinç

Adem Kaya

Şerife İşeri

Rıfat Hançerli

Gökhan Mutlu

Elif Aydın

Emine Taşpınar

İbrahim Kibar

Suzan Sert

Bekir Hasdemir

Abdullah Yıldız
Tarık Kırmıt
Kenan Ağca

Güner Hançerli

Muammer Gözacan

Fatma Uyanık

Merve Yıldırım

Kaya Taşdemir

Sıktı Aydın

Bircan Kara

Ayhan Öztürk

Suna Yemez

İbrahim Çıngı

Emir Durmuş

Harun Türkmen

Recep Doğan

Muhibe Yıldız

Elif Karkın

Özlem Uzunca Gömleksiz

Ebubekir Karyağdı

Semin Uğurlu

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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