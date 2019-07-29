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Toki peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak

TOKİ’den ev alan veya konut alacak vatandaşlar Toki peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ kura sonuçları en çok araştırılan konuların başında yer almakta.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
Toki peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak

TOKİ’den ev alan veya konut alacak vatandaşlar Toki peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ kura sonuçları en çok araştırılan konuların başında yer almakta.

Peşinat ödeyecek miyim?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir. Toki ödemelerinin başladığı tarih her proje için farklılık gösteriyor. Bu kapsamda ödemeler projenin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlıyor. Her projenin sözleşme imzalama tarihi ve diğer tüm detayları satış duyurusunda yer alıyor. 

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
  1. Toki peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak
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