Tarihin en büyük sosyal konut projesi başlatıldı. Şartları uyan vatandaşlar 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında başvuru işlemi yapabilecek. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman yapılacak?

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.

"Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.