TOKİ kuralar çekildi, peki sırada ne var? Ödemeler ne zaman başlayacak? Evler ne zaman teslim edilecek! Hayallerine kavuşan vatandaşlar için geri sayım başladı!

TOKİ projelerinde hak sahibi olan vatandaşların en büyük merakı, ödemelerin ne zaman başlayacağıydı. Süreç oldukça şeffaf işliyor: İlk olarak TOKİ ilgili projeyi ihale edecek ve yüklenici firmaya yer teslimini yapacak. İnşaat temelleri atılıp binalar yükselene kadar vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacak. Yani inşaat belli bir seviyeye gelmeden sözleşme imzalanmıyor ve herhangi bir bedel talep edilmiyor.

Teslimat öncesi banka yolu görünüyor

İnşaat süreci ilerleyip teslimatlara yaklaşık 1 yıl kala, TOKİ tarafından resmi bir sözleşme takvimi ilan edilecek. Bu takvimle birlikte hak sahipleri gerekli evraklarla bankaya davet edilecek. İşte bu noktada peşinat yatırılacak ve konut taksitleri ödenmeye başlanacak. Vatandaş hem evinin yükselişini izleyecek hem de son düzlükte ödemelerini planlayabilecek.

Evlerin anahtar teslimi ne zaman!

İnşaatın tamamlanmasının ardından evlerin teslim süreci oldukça hızlı ilerleyecek. Sözleşme imzalandıktan sonra en fazla 1 yıl içerisinde anahtar teslimlerinin yapılması hedefleniyor. Bu sayede hak sahipleri, ödemeye başladıkları konutlarına çok kısa bir süre içinde yerleşme imkanı bulacak. Devletin koordinasyonunda yürütülen bu dev hamleyle, Türkiye'nin dört bir yanında barınma sorunu kökten çözülürken, vatandaşlar güvenli ve modern yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.