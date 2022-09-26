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Aktüel TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konutlarının inşası ne zaman başlar?
Aktüel

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konutlarının inşası ne zaman başlar?

Başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başlayan TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konutların temelinin ne zaman atılacağını, ilk etap evlerin ne zaman teslim edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:43:00 -
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konutlarının inşası ne zaman başlar?

Yaklaşık üç hafta sonra kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konutlarının inşası ne zaman başlar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ ilk etap konutlarının iki yıl sonra teslim edilmesinin planlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz.  Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak.

1 milyon 100 bin konutu inşa etmiş hükümet olarak süratle 500 bine çıkaracak projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekle kararlıyız. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız İlk Evim, İlk İşyerim kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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