TOKİ konutları hangi illerde var? ucuz TOKİ konut başvuruları başladı mı?

TOKİ'nin 24 ilde 3 bin 151 konut satışı 18 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan konutlarda aylık 1.442 TL'ye varan taksit imkanlarıyla kira öder gibi ev sahibi olunabilecek. İşte TOKİ başvuru şartları...

TOKİ başvuruları başladı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin 24 ilde başlattığı kampanyanın başvuruları 18 Temmuz Pazartesi itibarıyla başladı. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

TOKİ vadeleri kaç ay?

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

TOKİ başvuru şartları neler?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek.

TOKİ hangi illerde konut satışı yapıyor?

Kocaeli, İzmir, Sivas, Uşak, Şanlıurfa, Kırıkkale, Iğdır, siirt, Çorum, Bursa, Kilis, Kütahya, Elazığ, Hatay, Karaman, Konya, Bolu, Gaziantep, Van, Çankırı, Aksaray, Erzincan, Tekirdağ, Yozgat.