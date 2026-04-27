TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak ve nereden sorgulanır?

İstanbul’un farklı bölgelerinde hayata geçirilecek projeler için 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen kura maratonu bugün itibarıyla sona erdi. Şehit ailelerinden engellilere, emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesiminden on binlerce başvurunun yapıldığı projede, son talihliler de belirlendi. Peki, kura sonuçları noter onayından geçti mi? Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen bu dev projede hak kazananların isim listeleri ne zaman yayınlanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar sonuç ekranına kilitlendi. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden mi yapılacak? Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için hangi adımları izlemelisiniz? Bakan Murat Kurum'un işaret ettiği noter onayı süreci tamamlandı mı? İsim listelerine ulaşmak için TOKİ'nin resmi internet sitesi mi yoksa e-Devlet Kapısı mı kullanılacak?

Ödeme planları ve mali koşullar netleşti mi?

Kura sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşları şimdi hangi süreçler bekliyor? 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olanlar için taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Ödeme planları ve konutların teslim tarihleri hakkında resmi bir açıklama geldi mi? Şeffaflık esasına göre yürütülen bu kura sürecinde, yedek talihliler için süreç nasıl işleyecek?

e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?

Milyonların heyecanla beklediği isim listeleri için e-Devlet sistemi üzerinden sorgulamalar başladı mı? TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama linki aktif hale geldi mi? İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki konut projelerine başvuran vatandaşlar, sonuçların noter onayından geçip sisteme yüklenmesini beklerken; "ev sahibi oldum mu" sorusunun cevabı saniyeler içinde netleşecek.

İSTANBUL TOKİ KONUTLARI NE KADAR, KAÇ TL ÖDEMESİ OLACAK?

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.

Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.

Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.