TOKİ sosyal konut projesi başvuruları alınmaya başladı. Bankalar üzerinden 31 Ekim'e, e-Devlet üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek. Projenin startı ocak ayında verilecek ve ilk konutların 2 yıl sonra teslim edilmesi bekleniyor. Başvuruda bulunmak isteyenler ise taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, TOKİ taksitleri ne zaman ödenecek?

TOKİ ilk taksitler ne zaman ödenecek?

Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak "idarece" tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekmektedir. İdare'nin kararı burada geçerli olmaktadır.

Kuraların çekileceği tarihe ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Kura tarihleriyle ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir tv programında kuraların 2023 Mart ayına kadar tamamlanacağını ifade etti.